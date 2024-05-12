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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الضرائب: المنصات الإلكترونية حققت 1.7 مليار جنيه

رشا عبد العال، رئيس
رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المنصات الإلكترونية حققت حصيلة ضريبية من شهر يوليو 2023 إلى مارس الماضى 1.7 مليار جنيه وذلك فيما يخص القيمة المضافة.

وتابعت عبد العال:" وفيما يخص الضريبة على الدخل بشأن المنصات يحكمها اتفاقيات دولية جارى العمل من أجل خضوع هذه المنصات للضريبة على الدخل، حيث تم إنشاء وحده للتجارة الإلكترونية من ضمن مهامها التواصل مع المنصات وتحصيل الضرائب ووضع آليات العمل وفقا للآليات المعتمدة.

وتابعت :" لدينا نظام للتسجيل المبسط، وهو آلية تتيح لبعض الأشخاص الذين ليس عليهم التزامات ضريبية في التسجيل، موضحة أن تلك الآلية ساعدت على التزام المنصات التي ليس لها كيان داخل مصر، أو صعب التعامل معها بصورة كبيرة ".

وعلق ممثل وزارة المالية، إن الإيرادات المستهدفة فى الموازنة العامة للعام المالي الجديد بشأن قناة السويس ، 157 مليار جنيه بزيادة مستهدفة 50 مليار جنيه، مراعاة ذلك إلى أن الأوضاع أثرت على الإيرادات ولكن مع الجهود الحالية المبذولة لعودة الهدوء للمنطقة متوقع زيادة إيرادات القناة، إضافة لتحرير سعر الصرف الذى انعكس بصورة إيجابية كبيرة على الإيرادات أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.

رئيس مصلحة الضرائب المنصات الالكترونية حصيلة ضريبية القيمة المضافة الدخل

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