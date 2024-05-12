رئيس الشيوخ ناعيا النائب عبد الخالق عياد: صاحب السيرة العطرة والذكرى الطيبة

قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى الزميل العزيز المرحوم عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، والذى انتقل إلى جوار ربه بعد تاريخ طويل حافل بالإنجازات والعطاء”.

وأضاف عبد الرازق، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “فقد عمل المهندس عبد الخالق عياد في وزارة البترول والعديد من الشركات المصرية والعربية والأمريكية منذ تخرجه، حيث تدرج في العديد من المناصب حتى شغل الفقيد منصب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2000”.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: “كما انتخب عضواً بمجلس الشيوخ للفصل التشريعى الحالي وتولى رئاسة لجنة الطاقـــة والبيـئــة والـقــوى العامـلــة حتى وفاته، رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة، والذكرى الطيبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنــــى أدعوكـم للوقوف وقراءة الفاتحـة ترحمـــــاً على روح الفقيد العزيز”.