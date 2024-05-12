يوسف عدلي مربي النعام.. مصرع أصغر رجل أعمال بمصر في حادث سير

لقي أصغر مربي نعام في مصر، الشاب يوسف عدلي، مصرعه، إثر اصطدام سيارته بالرصيف الخرساني أعلى طريق شبرا بنها الحر.

حادث يوسف عدلي

يوسف عدلي

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى سرادق عزاء حزنا على وفاته ونعاه عدد كبير من أصدقائه ومحبيه.

والشاب يوسف لديه عدد كبير من المتابعين على السوشيال ميديا خاصة أنه يقدم فيديوهات هادفة لكيفية الاستثمار الجيد خاصة في تجارة النعام.

تفاصيل وفاة يوسف عدلي

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة أعلى طريق شبرا بنها الحر.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الواقعة وتبين وفاة الشاب يوسف عدلي، بينما يستمع رجال المباحث لأقوال الشهود والمصابين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يوسف عدلي

قصة يوسف عدلي؟

عمره لا يتعدى 21 عاما، لكنه قرر أن يبدأ مشروعه الخاص، بعيدا عن المشاريع التقليدية التى يقبل عليها الشباب هذه الأيام مثل الكافيهات أو محلات الألعاب والهواتف، دخل يوسف العدلى، لعالم مختلف كثيرا وهو عالم تربية النعام، وأنشأ مزرعته الخاصة لتربية النعام، وبدأ يوسف مشروعه برأس مال ضئيل للغاية وكانت أحلامه الخاصة فى الوصول بهذا المشروع إلى نقطة نجاح كبيرة.