ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، إن اليوم هناك المزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بجانب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسجل درجات الحرارة قيمًا حول المعدلات الطبيعية لها، بجانب وجود سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار، حيث تسود أجواء ربيعية مستقرة خلال فترة النهار.

طقس اليوم الأحد

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يوجد أتربة ورمال مثارة في الجو ولكنها لن تصل إلى حد العواصف الترابية، وستنحصر الأتربة والرمال المثارة في محافظات الصعيد، ومتوقع وجود فرص للأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس حار في القاهرة الكبرى و محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد خلال فترة النهار ومعتدل تمامًا في الأماكن الساحلية المطلة على البحرالمتوسط وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، محذرة من عودة البرودة من جديد خلال فترة الليل بجانب وجود نشاط في حركة الرياح.