عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، إن اليوم هناك المزيد من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بجانب امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.
 

txt

مدبولي: الاقتصاد المصري مستقر والخطر يأتي من الخارج بسبب التوترات الجيوسياسية

txt

رئيس الوزراء: إصلاح الهيئات الحكومية أبرز التحديات

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم تسجل درجات الحرارة قيمًا حول المعدلات الطبيعية لها، بجانب وجود سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس خلال فترة النهار، حيث تسود أجواء ربيعية مستقرة خلال فترة النهار.

طقس اليوم الأحد

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه يوجد أتربة ورمال مثارة في الجو ولكنها لن تصل إلى حد العواصف الترابية، وستنحصر الأتربة والرمال المثارة في محافظات الصعيد، ومتوقع وجود فرص للأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس حار في القاهرة الكبرى و محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد  خلال فترة النهار ومعتدل تمامًا في الأماكن الساحلية المطلة على البحرالمتوسط وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، محذرة من عودة البرودة من جديد خلال فترة الليل بجانب وجود نشاط في حركة الرياح.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس طقس اليوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

يوسف عدلي مربي النعام.. مصرع أصغر رجل أعمال بمصر في حادث سير

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمصريين.. تبكير مرتبات يونيو 2024 والصرف في هذا الموعد

وزير الخارجية: نعمل على توثيق العلاقات مع دولة سلوفينيا

ضياء السيد يكشف عن حارس الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال افريقيا

واقعة الكلب.. قرار عاجل ضد زوج الإعلامية أميرة أبو شنب.. تفاصيل

20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

بعد افتتاح السيسي مسجد السيدة زينب اليوم .. اعرف سر دعائها لمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكراه| نجوم جسدوا شخصية إستيفان روستى.. وقصة إصابة زوجته بالجنون

احذر شرائها.. 6 سيارات تفقد قيمتها بسرعة البرق

بدون فيروس أو سرطان.. الإرشاد البيطري تكشف مفاجأة عن حشرات السمك المنتشرة

أقل من 10 جنيهات.. طريقة عمل المناقيش السوري بالزعتر

فيديو

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-