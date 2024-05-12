رئيس الوزراء: إصلاح الهيئات الحكومية أبرز التحديات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم مواجهة الكثير من التحديات وأهمها ما يتم القيام به من إصلاحات لجميع الهيئات الحكومية وهذا يتضمن الهيئات الاقتصادية والشركات المعنية بملكية الحكومة أو الدولة.



وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأحد، أنه تم وضع الكثير من الأهداف والمؤشرات التي من المستهدف الوصول إليها خلال فترة الـ 3 سنوات القادمة، لافتًا إلى أنه تم تعديل القانون الخاص بالأموال النقدية.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه يتم مراقبة الدين العام للحكومة ويتم العمل على تقليله.