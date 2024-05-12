الاقتصاد المصري مستقر والخطر يأتي من الخارج.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم

نستعرض لكم من خلال التقرير التالي أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية":

رئيس الوزراء: نراقب الدين العام للحكومة ونعمل على تقليله

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص يعد أحد أعمدة النمو والتطور، وأضاف: “نعمل على استهداف جذور التحديات التى نواجهها”.



رئيس الوزراء: إصلاح الهيئات الحكومية أبرز التحديات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم مواجهة الكثير من التحديات وأهمها ما يتم القيام به من إصلاحات لجميع الهيئات الحكومية، وهذا يتضمن الهيئات الاقتصادية والشركات المعنية بملكية الحكومة أو الدولة.



مدبولي: الاقتصاد المصري مستقر والخطر يأتي من الخارج بسبب التوترات الجيوسياسية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري مستقر والخطر يأتي من الخارج بسبب التوترات الجيوسياسية.

رئيس الوزراء: الأزمات العالمية أثرت على حركة التجارة الدولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “نحن نتمنى من خلال المجهودات تهدئة الوضع والحروب التى تحدث”.

مدبولي: دور مهم للقطاع الخاص في تنفيذ رؤية مصر 2030

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم التركيز على الحفاظ على مرونة الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع الخاص، مؤكداً أنه حريص على زيارة الكثير من المنشآت والشركات التي يشغلها القطاع الخاص للاستماع إلى احتياجات القطاع الخاص.



رئيس الوزراء: إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية للشركات في عام واحد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن “الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى الأجنبى، وزيادة أصول البنوك، ونراقب الدين العام ونعمل على تقليله”.



مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص يعد أحد أعمدة النمو والتطور، مؤكداً أنه يتم العمل على استهداف جذور التحديات التي نواجهها.