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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية للشركات في عام واحد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،أن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى الأجنبى ، وزيادة أصول البنوك، ونراقب الدين العام ونعمل على تقليله.

واضاف خلال مشاركته اليوم الاحد ، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية" : أن هناك الكثير من الشركات العالمية التى بدأت فى العمل بمصر، موضحا أنه تم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية فى عام واحد، وضعنا سقف لجميع المؤشرات العامة .

وتابع رئيس الوزراء، رؤية مصر 2030 حددت  4 قطاعات لها الأولوية هى الصناعة والزراعة والتكنولوجيا ، ونسعى ان يسهم القطاع الخاص بنسبة 65% من الاقتصاد.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رخصة ذهبية الدين العام أصول البنوك

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