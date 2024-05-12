رئيس الوزراء: إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية للشركات في عام واحد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،أن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى الأجنبى ، وزيادة أصول البنوك، ونراقب الدين العام ونعمل على تقليله.

واضاف خلال مشاركته اليوم الاحد ، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية" : أن هناك الكثير من الشركات العالمية التى بدأت فى العمل بمصر، موضحا أنه تم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية فى عام واحد، وضعنا سقف لجميع المؤشرات العامة .

وتابع رئيس الوزراء، رؤية مصر 2030 حددت 4 قطاعات لها الأولوية هى الصناعة والزراعة والتكنولوجيا ، ونسعى ان يسهم القطاع الخاص بنسبة 65% من الاقتصاد.