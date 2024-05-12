نقيب الأشراف يوجّه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بمساجد آل البيت

وجه نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، وجميع منتسبي نقابة الأشراف داخل مصر وخارجها، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بمساجد آل البيت.

وأكد نقيب الأشراف - في بيان اليوم /الأحد/ - أن هناك تطويرا غير مسبوق في مساجد: سيدنا الإمام الحسين والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، والسيدة رقية، والسيدة فاطمة النبوية، رضي الله عنهم أجمعين، كما يجري تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية، وكذلك شارع الأشراف وما يتضمنه من مقامات لآل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما تم من تطوير حضاري للمناطق المحيطة بهذه المساجد التاريخية وما يمثله من زيادة السياحة الدينية والثقافية من داخل وخارج مصر، وما يعكسه من زيادة الدخل القومي.



وقال إن مساجد آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشهد طفرة غير مسبوقة في التطوير بما يحافظ على الهُوية المعمارية للحضارة الإسلامية، مؤكداً أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير الأضرحة والمساجد يؤكد الحرص على تطوير واجهة مصر الحضارية.



وأضاف نقيب الأشراف أن تطوير أضرحة ومساجد آل البيت يتم بإبراز الزخرفة وإعادتها إلى رونقها الطبيعي، لتكون المساجد وجهة سياحية للزائرين من داخل وخارج مصر، إضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بالأضرحة والمواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، والتطوير يشمل الطرق والميادين والمرافق المحيطة بمساجد آل البيت، وهذا سيجعلها أكثر جذباً للزائرين، وأسهل في الوصول إليها، مما يعيد إلى هذه المساجد والأضرحة مريديها من جديد، من داخل مصر وخارجها.