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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قررت الاعتزال.. عزة لبيب تكشف سر اختفاء ليلى طاهر

ليلى طاهر
ليلى طاهر

نشرت الإعلامية سهير جودة مقطع فيديو مع الفنانة عزة لبيب التى تحدثت عن حماتها الفنانة ليلى طاهر، حيث كشفت الكثير من التفاصيل والأسرار والحكايات عنها وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وقالت عزة لبيب : ليلى طاهر قررت الاعتزال نهائيا، حيث انها ترفض الظهور تماما حتى انها رفضت عدد من عروض المهرجانات المختلفة لتكريمها وتقول أنها تريد أن تظل صورتها في أذهان الجمهور كما هي، وتخشى من تعليقات الجمهور السلبية عندما يشاهدونها.

وأضافت عزة لبيب : ليلى تحترم حياتى الشخصية وزواجى من ابنها، كما أننى احترم حياتها، وهذه أفضل طريقه لعلاقة جيدة مع الحموات، ولم تتأثر على الإطلاق بالزواج من ابنها أحمد، خاصة أن أحمد من أبلغها بقرار الزواج.

وأوضحت  عزة لبيب : أكثر الاشياء التى نختلف عليها فى المنزل هو أنها لا تحب التكييف أو المراوح وهذا عكسي تماما. 

وأجرت الإعلامية نهال طايل، مداخلة هاتفية مع الفنانة ليلى طاهر، أثناء تقديم برنامج تفاصيل، المذاع على فضائية صدى البلد2، وعلقت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، على الأوضاع التي وصل لها المجال الفني، مشيرة إلى أن المجال الفني والعمل في مجال التمثيل تطور واختلف حاليا.

وأضافت ليلى طاهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على فضائية صدى البلد 2، أن الفن بقى أصعب دلوقتي عن زمان.. والجيل الحالي مجتهدين وليسوا نجوم، والمواهب قليلة.

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قررت الاعتزال.. عزة لبيب تكشف سر اختفاء ليلى طاهر

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