طلب عاجل من الحكومة للأجانب المتواجدين بالبلاد

أهابت الدولة المصرية بجميع الأجانب، خاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة، ضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بجميع القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء حتى موعد غايته 30 يونيو 2024.

وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين بالبلاد بجميع الخدمات المقدمة إليهم بالجهاز الإداري بالدولة.

مناشدة الدولة للأجانب المتواجدين بالبلاد

كما أهابت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بجميع الأجانب المقيمين على أراضيها التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.