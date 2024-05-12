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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مهلة لشهر سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة للأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة

الجوازات
الجوازات

أهابت الدولة المصرية بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30/6/2024. 

وأوضحت أنه سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.

نداء من الحكومة للأجانب المعفيين من رسوم الإقامة

وقالت إنه سيتم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي في 30 سبتمبر 2024، على أن يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وعقب انتهاء المهلة النهائية المنتهية فى 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

كما أهيب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بجميع الأجانب المقيمين على أراضيها التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكى لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

الادارة العامة للجوازات الهجرة والجنسية الخدمات الحكومية تراخيص الاقامة رسوم الإقامة

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مهلة لشهر سبتمبر.. قرار عاجل من الحكومة للأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة


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