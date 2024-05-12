أخبار التوك شو.. السيسي يوجه بتعويض أصحاب المنازل المحيطة بمساجد أل البيت.. الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :"أحنا ممكن نعوض الناس تعويض كويس، أصحاب المساكن التي نشأت بجوار المساجد، و ذلك لإخراج المساجد بالإخراج المناسب التي وجدت عليه بأماكنها".

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص يعد أحد أعمدة النمو و التطور، مؤكداً أنه يتم العمل على أستهداف جذور التحديات التي نواجهها.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ،إن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد تعتمد على سعر مرن للصرف.

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مسجد ومقام السيدة زينب مفتوح من اليوم لجميع الزوار، موجهًا رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ورعايته بتطوير وبناء المساجد وخاصة مساجد آل البيت.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، هي خيار استراتيجي اتخذته مصر على مدار أكثر من 4 عقود، مشيرا إلى أن تلك الإتفاقية هي الركيزة الأساسية في المنطقة لحفظ السلام والأمن.

أكد مصدر رفيع المستوى، أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا أن مصر تقوم بعمل استثنائي لمساعدة أهالي غـزة، لافتة إلى أنه من الضروري أن تعمل إسرائيل على إدخال المساعدات لغزة.

قال رئيس الوزراء الأردني، نؤيد الحق الفلسطيني والمصير الموحد للشعب الفلسطيني بدولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية “القاهرة الأخبارية”.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 300 ألف شخص فروا من رفح الفلسطينية مع استمرار النزوح غير الإنساني للفلسطينيين ، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".