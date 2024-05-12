قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ،إن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد تعتمد على سعر مرن للصرف.
وأضاف “مدبولى" خلال مؤتمر له اليوم ، أن قمنا بإصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية للشركات وهذا يعمل على تشجيع الاستثمار بشكل كبير .
ولفت إلى أن الرخصة الذهبية تحتاج إلى موافقة من مجلس الوزراء فقط للبدء فى المشروع وهذا يسهل على القطاع الخاص الاستثمار بمصر .
وأوضح أننا لدينا الكثير من الشركات العالمية والعلامات التجارية التى بدأت بالعمل فى مصر نتيجة للتسهيلات الاستثمارية التى نقدمها .
وأشارالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء نحاول أن نقوم بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ، كما حددنا مجموعة من الأعمال التى نقوم بها خلال رؤية
الرخصة الذهبية.. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل خطوة جديدة لتسهيل الاستثمار بمصر
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ،إن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد تعتمد على سعر مرن للصرف.