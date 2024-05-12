12 طن دقيق.. الداخلية تكثف حملاتها على المخابز

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، وبلغ إجمالي المضبوطات حوالى 12 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.