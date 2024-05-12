صفقة بـ2.8 مليون جنيه.. إحباط ترويج كمية كبيرة من المخدرات بالإسكندرية وأسيوط

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 2 من العناصر الإجرامية بنطاق محافظتى "الإسكندرية ، أسيوط" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 2,850 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الأسكندرية ، أسيوط) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى وضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وبحوزته (16,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفتح ببأسيوط ، وبحوزته (3,5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – ميزان حساس).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,850 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .