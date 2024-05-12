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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة المخرج العالمي روجر كرومان عن عمر يناهز 98 عامًا

روجر كرومان
روجر كرومان

كشفت عائلة المخرج العالمى روجر كورمان عن وفاته عن عمر يناهز 98 عامًا وذلك فى منزلة بمدينة سانتا مونيكا. 

وأكدت عائلة روجر كورمان لمجلة فارايتى أن المخرج والمنتج العالمى رحل فى منزله بكاليفورينا بشكل طبيعى ولقبته العائلة برائد في عالم الأفلام المستقلة. 

وولد روجر كورمان فى 5 ابريل 1926وقد حاز على جائزة الاوسكار وقدم عدد من الأفلام منخفضة الميزانية وفي 2009 ربح جائزة أكاديمية فخرية لمجموع أعماله. 

أنتج وأخرج روجر كورمان بجانب المخرج جو دانتي فى 2009 «سبلاتر» من سلسلة الويب لصالح نيتفليكس ومثل دور بطل الفيلم الممثل كورى فيلدمان،  والقصة تتكلم عن قصة أسطورة الروك أند رول جوني سبلاتر وبدأ أيضا بالمساهمة في التعليق المقاطع الدعائية إلى سلسلة الويب لدانتي المقطورات من الجحيم.

كما أنتج روجر كورمان عام 2010 أفلام دينوشارك ودينوكروك ضد سوبرغاتور لصالح قناة سايفاي التلفزيونية. عرض دينوشارك في 13 مارس 2010. وفيلم شاركتوبوس من إنتاج سايفاي، عرض في سبتمبر 2010.

المخرج العالمى روجر كورمان روجر كورمان العالمى روجر كورمان سانتا مونيكا كاليفورينا

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