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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هحزنك على عيالك.. تفاصيل تعذيب عاطل لابن زوجته حتى الموت بالنهضة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بتعذيب نجل زوجته حتى الموت بمنطقة النهضة.

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وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل ط.فلا صغيرا يبلغ من العمر 6 سنوات في منطقة النهضة بالسلام بمحافظة القاهرة، وأن المتهم (زوج والدة الضحية) يدعي «ماهر. س» يبلغ من العمر 32 عاما، كان يتعدى عليه بالضرب بشكل دائم كونه كان يتعاطى مواد مخدرة، ولم تتمكن الزوجة من تركه كونه كان يهددها لو سبتي البيت هحزنك على عيالك، وتبين من التحريات، أن المتهم كان يضرب الطفل لمدة يومين بسبب بكائه الشديد حتى أحدث به عدة إصابات متفرقة بالجسد، وظل يعذبه حتى توفى في يده، وبعدها تركه وفر هاربًا.

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البداية

تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوجود جثة طفل يدعى معتز يبلغ من العمر 6 سنوات وبه آثار تعذيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ـ وتم القبض على المتهم والتحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم إلى أن تمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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