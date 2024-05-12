مخدرات أونلاين.. ضبط 3 أشخاص يديرون صفحة مشبوهة على فيس بوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة فى مجال التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى ومروجى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية، بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" واستغلالها فى الترويج لبيع الأدوية والعقاقير المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبرفقته آخر مقيم بمحافظة الفيوم حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما 415 أمبولا مخدرا ومؤثرا على الصحة النفسية.

وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة.

باستهدافه تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزته 210 أمبولات مخدر ومؤثرة على الصحة النفسية.

وبمواجهتهم اعترفوا بترويج تلك العقاقير عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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