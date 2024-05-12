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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقة استراحة عمال في أسوان والداخلية تكشف التفاصيل

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (مهندس بإحدى الشركات) أنه حال تواجده بموقع الشركة عمله "الكائن بدائرة المركز" فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل" وبحوزتهم أسلحة نارية بالإستيلاء على (4 هواتف محمولة - 2 "لاب توب" – 5 شاشات تلفاز) من داخل إستراحة العمال بالموقع كرهاً عنهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من تحديد مرتكبى الواقعة ( 4 عاطلين "لإثنان منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة المركز) .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم ضبطهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية - 2 خزينة - بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام سيارة "ربع نقل" ملك أحدهم "ضُبطت"، وأرشدوا عن جميع المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أسوان اسلحة نارية الامن العام شرطة إدفو قطاع الأمن العام

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