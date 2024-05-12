نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محور ناهيا - بولاق بكرداسة.. شاهد

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية سيرا على الأقدام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.
وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال تحويل خط مياة ١٠٠٠ المتعارض مع أعمال المحور المروري الجديد مشددا بسرعة الأنتهاء من أعمال تحويل الخط وفقا للجدول الزمني المحدد.
وتفقد نائب المحافظ قرى المعتمدية وناهيا ومدينة كرداسة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات بداخل القري مشددا على رفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول .
واختتم الشهابي جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوحي بمدينة كرداسة لمتابعة انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.
وأكد نائب محافظ الجيزة، على تذليل العقبات أول بأول وتبسيط الاجراءات علي المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.