نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محور ناهيا - بولاق بكرداسة.. شاهد

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية سيرا على الأقدام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.

وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال تحويل خط مياة ١٠٠٠ المتعارض مع أعمال المحور المروري الجديد مشددا بسرعة الأنتهاء من أعمال تحويل الخط وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتفقد نائب المحافظ قرى المعتمدية وناهيا ومدينة كرداسة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات بداخل القري مشددا على رفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول .

واختتم الشهابي جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوحي بمدينة كرداسة لمتابعة انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.

وأكد نائب محافظ الجيزة، على تذليل العقبات أول بأول وتبسيط الاجراءات علي المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

FB_IMG_1715519610446

FB_IMG_1715519612475

FB_IMG_1715519606146

FB_IMG_1715519608421

FB_IMG_1715519601431

FB_IMG_1715519603407

FB_IMG_1715519596188

FB_IMG_1715519599337

FB_IMG_1715519590221

FB_IMG_1715519593831

FB_IMG_1715519586064

FB_IMG_1715519588025

FB_IMG_1715519581928

FB_IMG_1715519584119

FB_IMG_1715519577492

FB_IMG_1715519579819

FB_IMG_1715519572118

FB_IMG_1715519574013

FB_IMG_1715519568229

FB_IMG_1715519570124

FB_IMG_1715519562145

FB_IMG_1715519566069