عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع محور ناهيا - بولاق بكرداسة.. شاهد

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية سيرا على الأقدام لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محور ناهيا بولاق بمركز كرداسة موجها بتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة عمل مشروع المحور المروري الجديد.

وتابع نائب محافظ الجيزة، أعمال تحويل خط مياة ١٠٠٠ المتعارض مع أعمال المحور المروري الجديد مشددا بسرعة الأنتهاء من أعمال تحويل الخط وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتفقد نائب المحافظ قرى المعتمدية وناهيا ومدينة كرداسة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات بداخل القري مشددا على رفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول .

واختتم الشهابي جولته الميدانية بتفقد المركز التكنولوحي بمدينة كرداسة لمتابعة انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد.
وأكد نائب محافظ الجيزة، على تذليل العقبات أول بأول وتبسيط الاجراءات علي المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

FB_IMG_1715519610446
FB_IMG_1715519610446
FB_IMG_1715519612475
FB_IMG_1715519612475
FB_IMG_1715519606146
FB_IMG_1715519606146
FB_IMG_1715519608421
FB_IMG_1715519608421
FB_IMG_1715519601431
FB_IMG_1715519601431
FB_IMG_1715519603407
FB_IMG_1715519603407
FB_IMG_1715519596188
FB_IMG_1715519596188
FB_IMG_1715519599337
FB_IMG_1715519599337
FB_IMG_1715519590221
FB_IMG_1715519590221
FB_IMG_1715519593831
FB_IMG_1715519593831
FB_IMG_1715519586064
FB_IMG_1715519586064
FB_IMG_1715519588025
FB_IMG_1715519588025
FB_IMG_1715519581928
FB_IMG_1715519581928
FB_IMG_1715519584119
FB_IMG_1715519584119
FB_IMG_1715519577492
FB_IMG_1715519577492
FB_IMG_1715519579819
FB_IMG_1715519579819
FB_IMG_1715519572118
FB_IMG_1715519572118
FB_IMG_1715519574013
FB_IMG_1715519574013
FB_IMG_1715519568229
FB_IMG_1715519568229
FB_IMG_1715519570124
FB_IMG_1715519570124
FB_IMG_1715519562145
FB_IMG_1715519562145
FB_IMG_1715519566069
FB_IMG_1715519566069
FB_IMG_1715519560235
FB_IMG_1715519560235

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل ثورة الخطيب عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة

 خفض سعر الفائدة للشهادات البلاتينية في البنوك ..اعرف اكثر 

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

طلب عاجل من الحكومة للأجانب المتواجدين بالبلاد

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: تطوير ورصف طرق ٦ أكتوبر بأبو النمرس والمطبعة بالطالبية

إلغاء الامتحان والرسوب .. تحذيرات من محافظة الجيزة للطلاب والملاحظين

بسبب الغش..إلغاء الامتحانات لـ 4 طلاب بالصف الأول الثانوى ورسوبهم بالجيزة

محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمركز ومدينة أوسيم

ضبط 2468 قضية تموينية بمضبوطات117 طنا من السلع الغذائية في الجيزة

محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية

محافظ الجيزة: تشكيل لجان فنية لسرعة البت في طلبات التصالح بالمراكز والأحياء

محافظة الجيزة: رفع 1200 حالة إشغال وحملات نظافة بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

أصيب منذ يومين.. جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط برتبة كبيرة في غزة

مصر تجدد مطالبتها لمجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

احذر الغرامة.. خطوات سهلة للحصول على تصريح الحج

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان امتحانات الترم الثاني بمحافظة الجيزة

حيثيات سجن سائق أوبر في قضية حبيبة الشماع: يتعاطى الحشيش وأغلق النوافذ

مصر تعلن رسميا دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية خلال ساعات؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة

حقيقة زواج لقاء سويدان بعد نشر صورة لها بفستان الزفاف.. شاهد

طريقة تحضير سبرينج رولز كالمحلات

لسبب غير متوقع.. انخفاض كبير في أسعار السيارات بالأردن

فيديو

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

حل اللغز.. تفاصيل اكتشاف هيكل ضخم أمام الهرم الأكبر.. فيديو

تحذير من حالة الطقس وأشعة الشمس الأخطر.. اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-