اقتصاد عمان|245.8 مليون ريال حجم المحفظة الإقراضية لبنك التنمية في الربع الأول من 2024

سجلت المحفظة الإقراضية لبنك التنمية خلال الربع الأول من العام الجاري نموًّا بنسبة 4 % مقارنة بحجمها في نهاية ديسمبر 2023م لتبلغ ما يقارب 245.8 مليون ريال عُماني.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك وفقا لوكالة الانباء العمانية، إلى أن عدد القروض التي وافق عليها البنك في الربع الأول من عام 2024م بلغ 1499 قرضًا بقيمة 33.6 مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة قدرها 26 %مقارنة بالربع الأول من عام 2023م.

وأوضحت الإحصاءات أن الموافقات على القروض خلال الربع الأول من عام 2024م تمثلت في 136 قرضًا في محافظة مسقط بقيمة بلغت 11.1 مليون ريال عُماني، وفي محافظة ظفار 182 قرضًا بقيمة 3 ملايين ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة 215 قرضًا بقيمة 3.5 مليون ريال عُماني.

وفي محافظة جنوب الباطنة 136 قرضًا بـ 3.5 مليون ريال عُماني، وفي محافظة الظاهرة 127 قرضًا بـ 1.1 مليون ريال عُماني، و58 قرضًا بقيمة 1.5 مليون ريال عُماني في محافظة الداخلية، وفي محافظة الوسطى 93 قرضًا بقيمة مليوني ريال عُماني

وفي محافظة مسندم 82 قرضًا بقيمة 700 ألف ريال عُماني، وفي محافظة البريمي 44 قرضًا بقيمة 600 ألف ريال عُماني، وفي محافظة شمال الشرقية 88 قرضًا بقيمة 1.2 مليون ريال عُماني

أما في محافظة جنوب الشرقية فقد بلغ عدد القروض 338 قرضًا بقيمة 5.4 مليون ريال عُماني.

وبلغ عدد القروض في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 245 قرضًا بقيمة 4.1 مليون ريال عُماني، وفي قطاع الثروة السمكية 600 قرض بقيمة 6 ملايين ريال عُماني، وفي القطاع الصناعي 292 قرضًا بقيمة 12.3 مليون ريال عُماني

وفي قطاع التعدين 3 قروض بقيمة 200 ألف ريال عُماني، فيما توزعت القروض الأخرى على قطاعات الخدمات التعليمية والصحية والسياحية والمهنية والعامة بإجمالي 359 قرضًا بقيمة 11 مليون ريال عُماني.