شيماء موسى تستعرض فعاليات ماراثون الاتحاد المصري للتأمين

استعرضت الإعلامية شيماء موسى، فعاليات ماراثون الاتحاد المصري للتأمين في نسخته الخامسة بعنوان «نجري من أجل صحة أفضل»، الذي أقيم في مركز شباب الجزيرة.

حضر الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة وكوادر التأمين المصري.

تم إجراء عدد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين والمشاركين في الماراثون، منهم الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة.

شهد اللقاء فعاليات متنوعة جميعها تبعث برسالة تؤكد على الاهمية القصوى لممارسة الرياضة واثرها المباشر وغير المباشر على الصحة العامة وحماية المواطنين من أخطار الإصابة بالأمراض وهي الرسالة التي يعمل دوما اتحاد التأمين تحت اشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على تحقيقها.