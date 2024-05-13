فستان جريء.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورا جديدة لها، عبر خاصية "ستوري" حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة.

وأطلت كارولين عزمي، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم بسيط جدا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارولين عزمي في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت لون للشفاه من “ألوان النود” ليتناسب مع المكياج.

كما فضلت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور كارولين عزمي