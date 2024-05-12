القبض على لص حسابات الفيس بوك بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال الجرائم الإلكترونية المستحدثة حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) لقيامه بالإستيلاء على الحساب الشخصى الخاص بأحد المواطنين على موقع "الفيس بوك" وإنتحال صفته وطلب تحويل مبالغ مالية من أصدقائه عبر أحد التطبيقات .

وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة وكذا إرتكابه عدد (2) واقعة أخرى بذات الأسلوب ، وأقر بمزاولته ذلك النشاط الإجرامى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين لتحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.