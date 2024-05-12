حملة مكبرة لرفع حالات إشغال الطريق بمطروح

إضطلعت الأجهزة الأمنية بمطروح بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة قسم شرطة مطروح لضبط حالات إشغال الطريق من قبل الباعة الجائلين .
أسفرت جهودها عن ضبط (4 باعة جائلين - 6 حالات إشغال طريق). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إستمرار الحملات الأمنية.
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إضطلعت الأجهزة الأمنية بمطروح بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة قسم شرطة مطروح لضبط حالات إشغال الطريق من قبل الباعة الجائلين .
أسفرت جهودها عن ضبط (4 باعة جائلين - 6 حالات إشغال طريق). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إستمرار الحملات الأمنية.
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