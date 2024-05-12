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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أطلقوا النار على الشرطة.. مصرع 3 عناصر خطرة خلال مداهمة بؤرة إجرامية بأسيوط

صدى البلد

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية قيام بؤرة إجرامية تضم (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ، سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "شروع فى قتل – مخدرات – سلاح وذخيرة - إستعمال قوة") بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

وبإستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وأسفر التعامل عن مصرعهم وعثر بحوزتهم على (2 قنبلة يدوية – رشاش جرينوف – 10 بنادقية آلية - 10 بنادق خرطوش – 9 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 225 كيلو جرام ) .

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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