نصب على راغبي السفر للخارج.. سقوط ابن القنصل بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب" – 3 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 3 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبنوك مختلفة يستخدمها المتهم فى تلقى المبالغ المالية المتحصل عليها من عملائه).. كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، وزوجته) لقيامهما بالاتفاق مع المذكور على تزوير محررات رسمية لهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.