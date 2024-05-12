المقاولون العرب: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أشرفت على تنفيذ تطوير وترميم مسجد السيدة زينب

تحدث المهندس محمد علوي عضو المجلس التنفيذي لشركة المقاولون العرب، عن تطوير مسجد ومقام السيدة زينب، بعد افتتاحه بحضور الرئيس السيسي وسلطان البهرة صباح اليوم.

وقال المهندس محمد علوي عضو المجلس التنفيذي لشركة المقاولون العرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم تطوير مسجد السيدة زينب وترميمه للحفاظ على وضعه التاريخي.

وأضاف أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أشرفت على تنفيذ تطوير وترميم مسجد السيدة زينب، مشيرا إلى أن تطوير ضريح السيدة زينب بالشكل المناسب لتاريخه الإسلامي".

وأشار: "نقوم بعمل توثيق فوتوغرافي ومعماري لمساجد آل البيت، ويتم الآن تطوير مسجد السيدة عائشة ثم مسجدي الرفاعي والمواردي".