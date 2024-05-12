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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأعلى للشئون الإسلامية يطالب اليونسكو بتسجيل مسجد السيدة زينب تحفة معمارية

مسجد السيدة زينب
مسجد السيدة زينب

أكد الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن تطوير مساجد آل البيت يعكس الاحترام وتعلق مصر بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر نتوارثه جيل بعد جيل كما استقبل أجدادنا آل بيت النبي فأبنائهم يجعلون في الصدارة تجديد مساجد آل البيت عندما يريدوا أن يبنوا دولتهم الجديدة.

أوضح هندي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن الآثر الظاهر لهذه التجديدات أن فن العمارة الإسلامية عاد في أبهى صوره داعيا اليونسكو بتسجيل مسجد السيده زينب بعد تجديده تحفه معمارية كبرى مؤكدا أنه إنجاز تاريخي.

أشار الي ان هناك مسار تاريخي بدا من مسجد السيدو عائشة مرورا بمسجد السيدة نفيسة وصولاً إلى مسجد السيدة زينب وسيدنا الحسين سيكون اطول مسار تاريخي لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم.


 

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