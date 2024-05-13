السكرتير العام المساعد بالبحيرة يتابع ملفات التصالح بالمراكز التكنولوجية

قام اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد بالبحيرة ، بجولة تفقدية داخل المراكز التكنولوجية بدمنهور و الأبعادية وإفلاقه رافقه خلالها محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور حيث تابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية و تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

وخلال الجوله التقى السكرتير العام المساعد بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح ، مشيراً أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تواصل إستقبال المواطنين الراغبين في التصالح.

وتؤكد نائب محافظ البحيرة علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.