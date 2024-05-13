بنص مليار جنيه.. تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة تهريب 2 مليون قرص مخدر

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار مصطفى عبدالعال رئيس الدائرة الاولي بالمحكمة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 7 متهمين في القضية رقم 278 سفاجا لاتهامهم بمحاولة تهريب مليون و862 ألف قرص كبتاجون بميناء سفاجا داخل شحنة "خس" باحدى الشاحنات المصدرة للخارج بميناء سفاجا البحري.

تعود تفاصيل الواقعة حين أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتعاون مع جهاز الفحص بالأشعة بميناء سفاجا، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومباحث ميناء سفاجا البحري محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة من مخدر الكبتاجون كانت مخبأة في شحنة "خس كابوتشا" مصدرة للخارج من خلال تشكيل عصابي.

حيث تم تفتيش سيارة براد محملة برسالة "خس" كابوتشا وتم التوصل للمواد المخدرة محشوة داخل مشمول الخس الكابوتشا ملفوفة بأكياس مليئة بأقراص من حبوب بيج وبيضاء اللون بعدد أقراص مليون و862 ألف قرص مواد مخدرة وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

وقدرت قيمة المضبوطات بـ 558 مليون جنيه وقدر مبلغ التعويض الجمركي بمبلغ مليار ومائة وسبعة عشر مليون جنيه مصري، وتم تحرير محضر بالواقعة واحالة الواقعة للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وقرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة تنفيذا للتعليمات بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي، وقررت النيابة حبس المتهمين حتى صدر قرار إحالتهم لمحكمة الجنايات.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى اليوم الثاني من دور الانعقاد الأول لشهر يونيو المقبل.