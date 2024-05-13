عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط ترويج مخدرات بـ 3.35 مليون جنيه بالإسماعيلية ومطروح

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسماعيلية ، مطروح" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .. تقدر قيمتها المالية بـ 3.35 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (إسماعيلية ، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم و ضبط (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أبوصوير.. وبحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").

وتم ضبطه (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (12300 قرص مخدر لعقار "التامول").

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.35 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

اجهزة الامن الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الاسماعيلية المخدرات المواد المخدرة عنصر اجرامى مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر لـ إبراهيم سعيد على لقاء الذهاب بنهائي الكونفدرالية

تعليق مهيب عبد الهادي على هزيمة الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

فرج عامر يوجه انتقادا لاذعا للاعب نهضة بركان| تفاصيل

أمير هشام يكشف تفاصيل تطاول الشيبي على عامل غرف ملابس المصري

ترشيحاتنا

أخرج يا مجرم.. بن جفير يتعرض لهجوم في فعالية تأبين بأسدود |فيديو

حسام المندوه: التحكيم كتفنا أمام نهضة بركان

إما نحن أو هم.. نتنياهو: نخوض معركة وجود ومصممون على الفوز في الصراع

بث مباشر.. السيسي يفتتح موسم حصاد القمح بمشروع مستقبل مصر بالضبعة

بورصة الدواجن اليوم بعد الارتفاع.. إليك أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الاثنين|تفاصيل

جيش الاحتلال يطلب إخلاء مستشفى الكويت التخصصي في رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

بكوب دقيق ذرة .. طريقة عمل كيكة موفرة بأقل التكاليف

أبيض وأسود.. ملابس ابنة تامر حسني في عيد ميلادها تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

عودة الحظر قبل عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تتوقع ظهور فيروس جديد

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-