إحباط ترويج مخدرات بـ 3.35 مليون جنيه بالإسماعيلية ومطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسماعيلية ، مطروح" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة .. تقدر قيمتها المالية بـ 3.35 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (إسماعيلية ، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم و ضبط (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أبوصوير.. وبحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").

وتم ضبطه (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مطروح .. وبحوزته (12300 قرص مخدر لعقار "التامول").

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3.35 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.