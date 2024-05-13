صفقة بـ12 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار تجار المخدرات بالعريش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بشمال سيناء لإتجارهم بالمواد المخدرة وضُبط بحيازتهم كميات منها تقدر قيمتها بـأكثر من 12مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة ثالث العريش مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 55 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 50 ألف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 3500 قرص مؤثر لعقار "كيميريكا" – 2 قطعة "سلاح أبيض").

كما تم ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سلاح أبيض) ووتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (12,250 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.