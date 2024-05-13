سمعان: نمتلك مقومات جذب السياحة العلاجية ويجب إقرار قانون المسئولية الطبية

أكد الدكتور مينا سمعان وكيل نقابة أطباء القاهرة، أن مصر يمكن أن تتحول لمنطقة جذب للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط بما تمتلكه من كوادر طبية مشهود لها عالمياً بالكفاءة في كافة التخصصات.

أضأف "سمعان"، أن النظام الصحي فى مصر قد شهد تطوراً كبيراً على صعيد البنية التحتية والتجهيزات الطبية فى القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، ولا زلنا نتظلع للمزيد فى ظل التطور العلمى والعالمى السريع على صعيد التقنيات الطبية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح وكيل النقابة، أن تأخر صدور قانون المسؤلية الطبية، أدى إلى زيادة إقبال الكفاءات الطبية على الهجرة والبحث عن فرص العمل بالخارج، بينما يمكن لهؤلاء أن يكونوا نواة لانطلاقة كبرى للسياحة العلاجية في مصر.

وتابع: على مدار 8 سنوات لم تتوقف الجهود النقابة للمطالبة بإقرار قانون المسؤلية الطبية ، بينما لا يزال مئات الاطباء يسألون جنائيا عن مضاعفات طبية وأخطاء طبية غير مقصودة، ويواجه البعض عقوبات مشددة بالسجن.

وأكد "سمعان" أن الوضع الحالي يحتم علينا العودة لمطالبة مجلس النواب بإصدار قانون المسؤلية الطبية والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء فى النص علي إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوي من الأفراد والجهات المختلفة وتكون لهذه الهيئة لجان نوعية من أساتذة متخصصين يتولون التحقيق مع الطبيب وكتابة تقريرها وتقديمه للجهات القضائية المختلفة لتوقيع العقوبة المناسبة.