صاحب مكتبة يزور الأختام الحكومية والأوراق الرسمية بأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسوان قيام (مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة أول أسوان) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل المكتبة المُشار إليها على (4 رخص "تسيير، قيادة، صيد"- 10 شهادات تطعيم "بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية"- شهادتى تأهيل، طبية "بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية"- الأجهزة والخامات المستخدمة فـى التزوير- فلاشة تحوى بداخلها نماذج لمحررات وأختام "منسوب صدورهم لإحدى الجهات").

بمواجهته إعترف بتقليد الأختام سالفة الذكر مستخدماً فـى ذلك الأدوات المضبوطة بقصد التربح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.