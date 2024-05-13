الرعاية الصحية: 6 ملايين ملف طبي بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل

كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة ، إلى وجود أكثر من 6 ملايين ملف طبي في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلي التطلع لإنشاء مكتبة قومية لأمراض مختلفة، وخاصة الأورام والأمراض المناعية واستخدام الأدلة العلمية والخطط العلاجية المحدثة والتوعية الصحية اعتمادًا على التوعية بعوامل الخطورة بأمراض القلب والأمراض والامراض النادرة.



وأكد السبكي - خلال لقائه اليوم بالرئيس الإقليمي لنوفارتس العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا ، لبحث خارطة طريق التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتينة مع شركة نوفارتس، والتي أثمرت نجاحات على عدة مستويات لعل أبرزها توعية وعلاج أمراض القلب و بناء وتنمية الجدارات للقوى البشرية بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.



وأوضح أن التعاون مع نوفارتس خلال المرحلة المقبلة يشمل عدة محاور تشمل أهمها إنشاء مراكز تميز لأمراض القلب و علاج الأورام والأمراض المناعية، إضافة إلى مد مظلة التوعية والكشف المبكر عن الأمراض، وتطويع الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات في التشخيص الاستباقي للأمراض.



ولفت إلى أن التعاون خلال الفترة المقبلة سيرتكز على الاستدامة البيئية وكيفية ترشيد الطاقة والمياه العذبة بالتعاون مع مصنع نوفارتس، وكذلك الاستخدام الأمثل للأدوية وتثقيف ومتابعة المرضى حول برنامج الاستخدام الآمن لأدوية الأورام لقياس مدى كفاءة ومأمونية الأدوية وإتاحة الخدمات للمريض والأدوية المأمونة بالطريقة المثلى .



وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استخدام وسائل حديثة للتدريب وممارسات الرعاية الصحية استنادًا على تفعيل مبادئ الرعاية الصحية ذات القيمة، فضلًا عن الدفع بمراكز تميز ونقاط مضيئة بكل فرع من فروع الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.



من جانبها أعربت تراسي جودريدج الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس في أفريقيا والشرق الأوسط، عن تقديرها للتعاون المستمر مع هيئة الرعاية الصحية، مؤكدة أهمية الجهود المشتركة في تقديم خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة، ونقدر دور الهيئة في تقديم خدمة صحية متكاملة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة العالية، ونفخر بحرصكم المستمر على الارتقاء بثقل خبرات أطباء الأسرة.



وأضافت، لمسنا نتائج حقيقية في تحسين المؤشرات الصحية وارتفاع معدلات رضاء المرضى من خلال كافة المبادرات المشتركة مع هيئة الرعاية الصحية و هو ما يدفعنا لمزيد من التعاون الفترة المقبلة.