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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لمدينة البدرشين وقرية القصر بالواحات البحرية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بإعتماد المخطط التفصيلي لمدينة البدرشين وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما و بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة في جلسته عن شهر أكتوبر 2023.


وأصدر محافظ الجيزة قراراً بإعتماد المخطط التفصيلي لقرية القصر بمركز الواحات البحرية بعد موافقة السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك طبقاً للخرائط المحددة وكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة علي ضوء أحكام قانون البناء رقم ١٩ / ٢٠٠٨ . 


وأكد اللواء أحمد راشد أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.
وأكد محافظ الجيزة على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.


وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع  خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 . 


وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية إتخاذ اللازم نحو تنفيذه، على أن يتم عرض الموضوع على المجلس الشعبى المحلى فى أول دور إنعقاد له.

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