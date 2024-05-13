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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

افتتاح مجمع النيابات الإدارية بسوهاج .. صور

افتتاح مجمع النيابات
افتتاح مجمع النيابات الإدارية بسوهاج.. صور

قام المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه  اللواء طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"، صباح اليوم الاثنين بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج"، وتدشين منظومة التحول الرقمي.


جاء ذلك بحضور كل من المستشارين عبد الناصر خطاب، وعبد الحليم محمود، وأحمد عبد اللطيف، وعبد الله فتوح - أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومحمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومنتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، ومحمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، وأحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، ومحمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ومحمود سمير خلف الله – مدير وحدة التحول الرقمي.

كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بسٌوهاج يتقدمهم المستشار سعد مزيد – مدير المكتب الفني بسُوهاج، وعبد الراضي صديق – مدير فرع الدعوى التأديبية بسُوهاج، ومحمد عميرة الشريف - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسُوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج شمل أحمد سامي القاضي - نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الهادي - مدير مكتب سيادة المحافظ.

تفقد الحضور مبنى مجمع النيابات بسوهاج، مع استعراض منظومة التحول الرقمي المدعومة بإجراء التحقيقات بتقنية الإملاء الصوتي.

وفي كلمته وجَّهَ  المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، خالص الشُكر للواء طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة "سٌوهاج"، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج"، كما خَصَّ  بالشكر قيادات النيابة الإدارية بمحافظة "سٌوهاج"والذين بذلوا الجهد طوال الفترة الماضية حتى يرى هذا المبنى النور خلال عامٍ تستكمل فيه النيابة الإدارية "٧٠" عاماً على نشأتها كهيئة قضائية كانت ومازالت تؤدي رسالتها السامية في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون. وشدَدَ سيادته خلال استعراض منظومة التحول الرقمي بالمبنى على أهمية هذا الملف والذي تتخذه النيابة الإدارية استراتيجية مستدامة وأولوية قصوى في مشروعٍ عملاقٍ لميكنة دورة العمل بالنيابة الإدارية في كافة محافظات الجمهورية تباعًا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطة الدولة القومية ورؤية مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، رحب اللواء طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج"، بالمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد  على اهتمام المحافظة البالغ بتوفير كافة سُبُل الدعم للنيابة الإدارية؛ بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية، مشيد بافتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة "سٌوهاج"كمبنى يليق بالنيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية الشامخة، فضلًا عن تدشين منظومة التحول الرقمي به؛ يعد بمثابة إضافة حقيقية للمواطنين المصريين من المقيمين بالمحافظة الذين يلجئون للنيابة الإدارية لتحقيق العدالة.

جاء ذلك بعد زيارة قام بها المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة والوفد المرافق له للواء طارق الفقي - محافظ "سٌوهاج" صباح اليوم، تخللها توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة "سٌوهاج" يستهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، ويتولى بمقتضاه مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة في كافة جوانب الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، قام الطرفان بتبادل الدروع التذكارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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