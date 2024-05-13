كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت سهر الصايغ، مرتديه بنطال كاجوال باللون الزيتي مع قميص باللون الاصفر، ونسقت معهم جاكيت جينز أنيق ليكشف .

ومن الناحية الجمالية تعتمد سهر الصايغ، فس المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت سهر الصايغ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سهر الصايغ