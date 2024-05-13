كتائب القسام: كبدنا الاحتلال خسائر فادحة في رفح وجباليا وحي الزيتون

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، أنها دكت تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في شارع 8 بحي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في شارع "جورج" شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما تمكن قناصوا الحركة من قنص جندي إسرائيلي خلف مدارس معسكر جباليا شمال غزة.

وأضافت القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "الياسين 105" خلف مدارس معسكر جباليا شمال قطاع غزة، وتم تدمير جرافة إسرائيلية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق معسكر جباليا أيضا.

وأكدت القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين آخريين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "الياسين 105" حاولتا التقدم إلى وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.