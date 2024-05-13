رجل بلا قلب.. مسجل يلقى طفلته فى مصرف بأسيوط.. تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن إختفاء طفلة بمنفلوط بأسيوط.

و‏بالفحص تبين عدم تقدم (والد الطفلة "له معلومات جنائية") ببلاغ في هذا الشأن ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيامه بإلقائها بأحد المصارف بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط والإدعاء بإختفائها لمحاولة إلصاق التهمة بآخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وإعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأسفرت جهود قوات الإنقاذ النهرى عن إنتشال جثمان الطفلة من مكان إلقائها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.