وزيرة خارجية سلوفينيا: ما يحدث في رفح الفلسطينية انتهاك للقانون الإنساني الدولي

قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّه في ظل وجود أكثر من 1.5 مليون نسمة في رفح الفلسطينية، أصبحت المجاعة أداة حرب، مشددًا على أن هذا الأمر غير مقبول.

وأضافت "فايون"، في حوارها مع الإعلامي كريم حاتم، في لقاء خاص عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ما نواجهه في رفح حاليا يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف تلك الانتهاكات، وتلك هي الرسالة الرئيسية".

وحول كيفية وقف الانتهاكات، تابعت: "سلوفينيا عضو في مجلس الأمن حاليا لمدة عامين، ونبذل قصارى جهدنا للدعوى إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة للحصول على مساعدات إنسانية إضافية وحماية المدنيين".