بقذائف هاون.. كتائب القسام تعلن استهداف جنود الاحتلال عند معبر رفح الفلسطيني

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الاثنين، عن نجاحها في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في شارع "جورج" شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما تمكن قناصو الحركة من قنص جندي إسرائيلي خلف مدارس معسكر جباليا شمال غزة.

وأضافت القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافاه" بقذيفتي "الياسين 105" خلف مدارس معسكر جباليا شمال قطاع غزة، وتم تدمير جرافة إسرائيلية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق معسكر جباليا أيضا.