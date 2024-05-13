شهادات مزورة.. الداخلية تداهم أكاديمية غير مرخصة بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة ( كيان تعليمى "غير مرخص" - كائن بمحافظة الجيزة ) لمنح شهادات فى عدة مجالات مدعياً كونها معتمدة من إحدى الجامعات والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (مالك ومدير الكيان- مقيم بمحافظة الجيزة) وعثر بحوزته على (العديد من الشهادات المزورة المنسوبة صدورها لإحدى الجامعات - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية - ختم أكلاشيه بإسم الكيان - جهاز حاسب آلى و2 فلاش ميمورى وهاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.