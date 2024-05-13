النيابة الإدارية تكرم أسر المستشارين الراحلين بدروع الهيئة التذكارية.. صور

حَرصَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، وعقب انتهاء فعاليات افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمدينة "سُوهاج"، على لقاء مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة.

وكان في استقبالهم قيادات النيابة الإدارية بالمحافظة يتقدمهم المستشار سعد مزيد، مدير مكتب فني "سُوهاج"، والمستشار عبد الراضي صديق، مدير فرع الدعوى التأديبية بالمحافظة، والمستشار محمد عميرة الشريف، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسُوهاج.

وفي بداية اللقاء، رَحََّبَ المستشار عبد الراضي صديق، مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، بالمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، والمستشارين الحضور، مؤكداً على ما تمثله زيارته ولقائه بأبنائه وبناته من أعضاء النيابة الإدارية بسوهاج، وما صاحبها من إنجازات بافتتاح مبنى النيابة الإدارية بسوهاج، وتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة بني سويف، من أهمية كبرى في تمكين النيابة الإدارية من أدائها لرسالتها السامية في محراب العدالة.

كما القي المستشار محمد عميرة الشريف، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسوهاج، كلمة رَحَبَ فيها بالمستشار حافظ عباس رئيس الهيئة والوفد المرافق له، ونقل شكر وتقدير أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسوهاج.

من جانبه أكد المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، خلال كلمته، حرصة الدائم على توفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات والتجهيزات؛ بما يكفل لأعضاء النيابة أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

وأثنى على ما بذله الأعضاء من جهد كان له بالغ الأثر في تحقيق نسبة انجاز غير مسبوقة للقضايا عن عام ٢٠٢٣.

وحَثَّ الأعضاء على أهمية استمرار الأداء بذات المنوال؛ بما من شأنه تمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها السامية في تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة الفساد، وتكريس دعائم دولة القانون.

وعَقِب إاقاء الكلمات كرم المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، أسماء الزملاء الراحلين إلى جوار ربهم من أبناء محافظة "سُوهاج"، في حضور أسرهم، وإهدائهم درع النيابة الإدارية التذكاري وهم:

١) المغفور له بإذن الله المستشار/ أحمد أحمد علي فزاع - نائب رئيس الهيئة سابقاً.

٢) المغفور له بإذن الله المستشار/ محمد عمر إسماعيل الهرم - الوكيل العام الأول سابقاً.

٣) المغفور له بإذن الله المستشار/ هاني وليام سمعان - الوكيل العام الأول سابقاً.

٤) المغفور له بإذن الله السيد الأستاذ/ عماد محمد أحمد عبد الموجود - وكيل النيابة سابقاً.

كما كرم أسماء أعضاء الجهاز الإداري الراحلين إلى جوار ربهم من أبناء محافظة "سٌوهاج" في حضور أسرهم، وإهدائهم دِرع النيابة الإدارية التذكاري وهم:

١) المغفور له بإذن الله/ عبد الرحمن عبد النعيم علي - الكاتب السابق بنيابة "البَليَنَا" الإدارية سابقاً.

٢) المغفور له بإذن الله/ محمود إبراهيم فؤاد - الكاتب بنيابة "البَليَنَا" الإدارية سابقاً.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية إنه في ختام فعاليات اللقاء قام المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، بتكريم أعضاء اللجنة التي تولت متابعة إجراءات تخصيص مبنى النيابة الإدارية الذي جرى افتتاحه اليوم وهم:

١) المستشارة/ نهى حامد الشقويري - مدير نيابة سوهاج القسم الثاني.

٢) المستشار الدكتور/ إيهاب عبد الستار - الوكيل العام.

٣) محمد عاطف غوش - رئيس النيابة.

٤) بولا إسحق - رئيس النيابة.

٥) شنودة نسيم قلدس - وكيل النيابة.