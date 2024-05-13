الداخلية الكويتية تضبط تجار مخدرات بينهم فرد من الأسرة الحاكمة

قالت وزارة الداخلية الكويتية، إن الشرطة ضبطت مواطنا من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله، و(3) آسيويين بحوزتهم مواد مخدرة.

وذكرت الداخلية الكويتية، في بيانها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم العثور على (270) شتلة من الماريجوانا و(5,130) كيلو ماريجوانا جاهزة للاستخدام و(4150) حبة من الكبتاجون وكمية من المواد المخدرة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة.

وتم العثور على (270) شتلة ماريجوانا مخلتفة الاحجام ونحو (5,130) كيلو من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام و(4150) حبة كبتاجون و(620) سيجارة من الماريجوانا و(50) جرام من مادة الحشيش المخدرة.

وتم ضبط (21) جرام كوكايين و(6) علب زيت الماريجوانا و(27) جرام من الفطر المخدر و(2) سيجارة الكترونية من مادة الماريجوانا و(3) قطع من حلويات الماريجوانا و(10) زجاجات خمر.

ونوه البيان بأنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم، وتؤكد الوزراة على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.