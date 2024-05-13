تهيئة الأجواء لـ218.5 ألف طالب لأداء امتحانات نهاية العام بصفوف النقل بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية التربية والتعليم بتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظ لتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب أثناء أداؤهم لإمتحانات نهاية العام الدراسى 2023 / 2024 بصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية بإجمالى 218 ألفا و521 طالبا وطالبة.

ووجه بضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس ، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه يتم تحقيق كافة وسائل الإنضباط داخل وخارج اللجان الإمتحانية ، وإلزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الإمتحانية ، والتى من المقرر أن تنتهى فى 23 مايو الجارى ، فضلاً عن التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية والإدارات لتقديم الدعم الفنى وتذليل كافة العقبات أمام أبنائنا الطلاب وهو ما يتم متابعته من خلال مديرى الإدارات المختلفة بشكل يومى.

وأشار محمد الرشيدى إلى أنه بالنسبة للصف الرابع الإبتدائى فمقيد بالجدوال الإمتحانية 38 ألف و 747 طالب وطالبة ، والصف الخامس الإبتدائى 37 ألف و 660 طالب وطالبة ، والصف السادس الإبتدائى 36 ألف و 456 طالب وطالبة ، والأول الإعدادى 32 ألف و 397 طالب وطالبة ، والثانى الإعدادى 27 ألف و 416 طالب وطالبة ، والأول الثانوى العام 9010 طالب وطالبة ، والثانى الثانوى العام 8130 طالب وطالبة.

والصف الأول للتعليم الفنى نظام الثلاث سنوات 13 ألفا و 871 طالبا وطالبة ، والصف الثانى للتعليم الفنى 14 ألف و 153 طالب وطالبة ، والصف الثالث بالتعليم الفني نظام الخمس سنوات 266 طالب وطالبة ، والصف الرابع للتعليم الفنى نظام الخمس سنوات 415 طالب وطالبة .