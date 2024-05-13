عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تهيئة الأجواء لـ218.5 ألف طالب لأداء امتحانات نهاية العام بصفوف النقل بأسوان

امتحانات صفوف النقل
امتحانات صفوف النقل بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية التربية والتعليم بتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية

ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظ لتقديم كافة أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب أثناء أداؤهم لإمتحانات نهاية العام الدراسى 2023 / 2024 بصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية بإجمالى 218 ألفا و521 طالبا وطالبة.  

ووجه بضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس ، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة. 

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه يتم تحقيق كافة وسائل الإنضباط داخل وخارج اللجان الإمتحانية ، وإلزام الجميع بالقواعد المنظمة للعملية الإمتحانية ، والتى من المقرر أن تنتهى فى 23 مايو الجارى ، فضلاً عن التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية والإدارات لتقديم الدعم الفنى وتذليل كافة العقبات أمام أبنائنا الطلاب وهو ما يتم متابعته من خلال مديرى الإدارات المختلفة بشكل يومى. 

وأشار محمد الرشيدى إلى أنه بالنسبة للصف الرابع الإبتدائى فمقيد بالجدوال الإمتحانية 38 ألف و 747 طالب وطالبة ، والصف الخامس الإبتدائى 37 ألف و 660 طالب وطالبة ، والصف السادس الإبتدائى 36 ألف و 456 طالب وطالبة ، والأول الإعدادى 32 ألف و 397 طالب وطالبة ، والثانى الإعدادى 27 ألف و 416 طالب وطالبة ، والأول الثانوى العام 9010 طالب وطالبة ، والثانى الثانوى العام 8130 طالب وطالبة. 

والصف الأول للتعليم الفنى نظام الثلاث سنوات 13 ألفا و 871 طالبا وطالبة ، والصف الثانى للتعليم الفنى 14 ألف و 153 طالب وطالبة ، والصف الثالث بالتعليم الفني نظام الخمس سنوات 266 طالب وطالبة ، والصف الرابع للتعليم الفنى نظام الخمس سنوات 415 طالب وطالبة .

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد| شاهد بقضية جواهرجي بولاق: كنت شاكك في المتهم .. و«الخناجري» عشرة سنين

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية.. ومفاجأة في قيمة الأوقية

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

قرار رسمي.. رفع اسم نسرين طافش من قوائم المنع من السفر

رفع أسعار زيوت السيارات خلال مايو 2024

ترشيحاتنا

حسام حسن غاضبا: معسكر إعداد المنتخب يودينا مركز شباب مش كأس عالم

حكم حج الرجل عن أخته المريضة.. دار الإفتاء تجيب

استنزاف يومي وخوف.. حسن نصرالله يوجه رسائل للداخل الإسرائيلي بشأن حرب غزة

مفيش لاعب يصلح للمنتخب.. تصريح صادم من حسام حسن

مشروع ضخم يجلب الخير لمصر.. والرئيس يجد طريقة لحل مشكلة الدولار.. ما القصة؟

وسط حشود كبيرة.. سياسيون وبرلمانيون يشاركون بمؤتمر اتحاد القبائل العربية بالجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

فيديو

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-