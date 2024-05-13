برلمانية تطلب من قادة القمة العربية بالبحرين اتخاذ قرار بوقف التطبيع مع إسرائيل

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من جميع القادة والرؤساء العرب المشاركين فى القمة العربية المقرر انعقادها بدولة البحرين يوم الخميس المقبل اتخاذ قرار بالإجماع بالوقف الفورى للتطبيع من جميع الدول العربية مع إسرائيل.



وقالت " الجزار " فى بيان لها أصدرته اليوم : إن هذا القرار يعتبر بمثابة الحد الأدنى لعقاب حكومة الاحتلال الإسرائيلى بعد عدوانها الغاشم والمجازر البشرية التى تقوم بها حكومة الاحتلال منذ شهر أكتوبر من العام الماضى ولاتزال مستمرة وأدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 100 ألف من الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ الفلسطينيين مؤكدةً ضرورة ربط التطبيع مع إسرائيل وبين التوقف الفورى لإطلاق النار وغزو رفح الفلسطينية.



وطالبت النائبة سميرة الجزار على ضرورة أن تقوم القمة العربية بإرسال رسائل عاجلة وحاسمة للمجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية مفادها أن هناك إجماعا عربيا على مواجهة حرب الابادة التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، مؤكدة ضرورة أن تطالب القمة العربية من المجتمع الدولى باتخاذ جميع الإجراءات لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.