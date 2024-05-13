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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"قبائل سيناء": الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

اتحاد القبائل العربية
اتحاد القبائل العربية

أكد أحمد ضيف صقر، نائب رئيس اتحاد القبائل العربية، أهمية الدور الذي قام به اتحاد قبائل سيناء برئاسة الشيخ ابراهيم العرجاني خلال الفترة الماضية، ومساندة الدولة فى تنفيذ عملية التنمية الشاملة سيناء ٢٠١٨، موضحا ان الدولة المصرية نجحت فى القضاء على الإرهاب ودحره فى بؤرته.


جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التعريفية لاتحاد القبائل العربية بمحافظة الجيزة اليوم، موضحا “نتبني من خلال الاتحاد، القضايا الوطنية، ودعم القائد الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة التهجير القسري الذي يهدف لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، من خلال رفض العدوان وايجاد حل عادل وشامل بإقامة دولة مستقلة فلسطينية على حدود يونيو  ١٩٦٧”.

وأشار إلى خطورة حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف بث الشائعات وزعزعة الاستقرار، لافتا الي أن الاتحاد مؤسس منذ عدة سنوات وفقا لقانون الجمعيات الأهلية وبترخيص رقم  ٣٦٢٩ عام ٢٠٢١  من وزارة التضامن  وبصدور  قرار رئيس الوزراء رقم  ١٠٤ لسنة ٢٠٢١ ونسعي الان لتجديده.

ووجه الشكر لجميع القبائل المشاركة في هذا المؤتمر، موضحا أنه تجمع وطني يضم ابناء القبائل العربية وتوحيد الصف فى كيان واحد يدعم الدولة ومؤسساتها فى مواجهة ما يهدد البلاد من مخاطر تواجه البلاد من مختلف الاتجاهات .

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"قبائل سيناء": الدولة نجحت في القضاء على الإرهاب.. ونرفض التهجير القسري للفلسطينيين

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