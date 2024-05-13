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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تتسبب فى وفاة مليون.. تحذير من كارثة صحية منتشرة بين جميع الطبقات

وفاة
وفاة

يتسبب التدخين السلبي في وفاة أكثر من 1,3 مليون شخص وفق آخر تقارير منظمة الصحة العالمية والبعض منهم كان لايعاني من أى مشاكل صحية ولم يتناول السجائر.

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ويعد التدخين السلبي من أكبر الكوارث الصحية المنتشرة فى المجتمعات المختلفة فعادة يقوم الأشخاص فى المطاعم وأنفاق المشاه والمواصلات وأماكن العمل المختلفة بالتدخين دون الاكتراث بما سيحدث للآخرين.

وفى الحقيقة يتسبب التدخين فى أضرار صحية كثيرة للأصحاء سواء كانوا كبار أو صغار ونعرض لكم أبرزها وفقا لما جاء فى موقع "كيلافند كلينك".

التدخين السلبي
التدخين السلبي

التدخين السلبي والكبار


يؤدي التدخين السلبي إلى إتلاف جسمك بعدة طرق مختلفة. قد يتعرض البالغون المعرضون للتدخين السلبي إلى ما يلي:

أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والنوبات القلبية أو السكتة الدماغية. 
مشاكل الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD ) والربو .
زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة وسرطان الثدي .
مشاكل الصحة الإنجابية مثل انخفاض الوزن عند الولادة (عندما يحدث التعرض أثناء الحمل).
تشير الدراسات إلى أنك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 30% إذا كنت تتعرض للتدخين السلبي بانتظام.

سرطان الثدي
سرطان الثدي

التدخين السلبي والأطفال


يتعرض الأطفال والرضع لخطر متزايد للإصابة بمشاكل صحية بسبب التدخين السلبي لأن أجسامهم لا تزال في طور النمو، وقد يكونون أكثر عرضة للتجربة:

السعال المتكرر أو العطس أو ضيق التنفس أو مشاكل التنفس الأخرى.
التهابات الأذن المتكررة والمزمنة .
نوبات الربو المتكررة والأكثر شدة .
التهابات الجهاز التنفسي ، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي .
الأضرار التي لحقت عيونهم وأسنانهم.
SIDS (متلازمة موت الرضيع المفاجئ) .
زيادة خطر الإصابة بأورام المخ وسرطان الرئة.
 

سرطان المخ
سرطان المخ
التدخين السلبي أضرار التدخين ارتفاع ضغط الدم التهابات الجهاز التنفسي الانسداد الرئوي المزمن السكتة الدماغية التهاب الشعب الهوائية

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